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СБУ осуществила спецоперацию: в России массово пылают бомбардировщики
СБУ осуществила масштабную спецоперацию «Паутина» — под прицелом вражеская авиация.
Сегодня, 1 июня, СБУ осуществляет масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ.
По данным источников ТСН.ua, дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.
Сейчас известно о поражении более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Эта уникальная спецоперация получила название «Паутина».
Украинские беспилотники отработали по 4 военным аэродромам России. В настоящее время российские самолеты горят на аэродромах «Белая» в Иркутской области, «Дягилево» в Рязанской области, «Оленья» в Мурманской области и «Иваново» в Ивановской области.
Напомним, в Брянской области рухнул автомобильный мост, когда под ним проходил пассажирский поезд «Климов — Москва». По данным российских СМИ, погибли якобы семь человек, 71 человек пострадал.
Кроме этого, еще одно обрушение моста произошло на трассе в Курской области, когда там ехал товарный поезд.