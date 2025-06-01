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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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СБУ осуществила спецоперацию: в России массово пылают бомбардировщики

СБУ осуществила масштабную спецоперацию «Паутина» — под прицелом вражеская авиация.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
СБУ бьет по авиации в России

СБУ бьет по авиации в России / © Associated Press

Сегодня, 1 июня, СБУ осуществляет масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ.

По данным источников ТСН.ua, дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.

Сейчас известно о поражении более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Эта уникальная спецоперация получила название «Паутина».

Украинские беспилотники отработали по 4 военным аэродромам России. В настоящее время российские самолеты горят на аэродромах «Белая» в Иркутской области, «Дягилево» в Рязанской области, «Оленья» в Мурманской области и «Иваново» в Ивановской области.

Напомним, в Брянской области рухнул автомобильный мост, когда под ним проходил пассажирский поезд «Климов — Москва». По данным российских СМИ, погибли якобы семь человек, 71 человек пострадал.

Кроме этого, еще одно обрушение моста произошло на трассе в Курской области, когда там ехал товарный поезд.

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