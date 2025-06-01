Флаг Великобритании / © pixabay.com

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Министр обороны Великобритании направил «послание» Владимиру Путину. В настоящее время правительство настаивает на перевооружении страны.

Об этом заявил Джон Гили, выступая в Sunday Morning With Trevor Phillips.

В частности, правительство намерено приобрести до 7000 дальнобойных ракет, ракет и беспилотников в рамках Стратегического обзора обороны сэра Кира Стармера.

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В обзоре будут рекомендованы постоянно активные производственные мощности для боеприпасов, опираясь на уроки, полученные во время войны в Украине.

Это произошло после того, как британские заводы медленно расширялись после того, как спрос на боеприпасы вырос после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

«Послание Путину состоит в том, что мы серьезно относимся к нашей обороне. Мы усиливаем наше сдерживание», - подчеркнул он.

По его словам, открытие новых заводов ожидается «очень скоро».

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«И у нас уже есть мощные заводы по производству боеприпасов в каждой части Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Инвестиции, которые мы производим, также будут способствовать созданию рабочих мест в этих районах», — заключил Гили.

Ранее говорилось, что Великобритания должна помочь Украине с ядерным оружием.

«Британия должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве, — полковник британской армии Ричард Кэмп на Черноморском форуме безопасности», — говорится в сообщении полковника британской армии в отставке Ричард Кэмп на Черноморском форуме безопасности.