Великобритания признает неотложную опасность со стороны РФ / © Getty Images

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Великобритания признает Россию такой, которая представляет «немедленную и неотложную» опасность для страны.

Об этом пишет Guardian.

Отчет, содержащий 130 страниц, составляли три советника премьер-министра Кира Стармера. Ожидается, что его обнародуют уже в понедельник, 2 июня.

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Среди прочего, в обзоре отмечается, что Великобритания сталкивается с «новой эрой угроз», поскольку дроны, искусственный интеллект и другие технологии изменяют характер войны более фундаментально, чем когда-либо в истории.

Кроме России, в документе также упоминают Китай — в этом контексте страну называют «сложным вызовом».

Также в анализе поднимается вопрос о численности британской армии.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Великобритания тайно готовится к военному нападению со стороны Российской Федерации. Чиновникам было поручено обновить планы действий по чрезвычайным ситуациям 20-летней давности. Отмечается, что министры опасаются, что Великобритания не только уступит России и ее союзникам в вооружении на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной внутри страны.

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Так, в обновленном секретном «плане внутренней обороны» будет изложена стратегия на первые дни после удара по материковой части Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. Документ будет содержать указания о том, как управлять правительством в военное время и когда им следует искать убежище в бункере на Даунинг-стрит или за пределами Лондона.