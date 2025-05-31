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Великобритания готовится к новой эпохе войн — Guardian
Великобритания входит в «новую эпоху угроз», где дроны, искусственный интеллект и другие технологии радикально изменяют природу войн. Среди прочего — Россия как агрессор.
Великобритания признает Россию такой, которая представляет «немедленную и неотложную» опасность для страны.
Об этом пишет Guardian.
Отчет, содержащий 130 страниц, составляли три советника премьер-министра Кира Стармера. Ожидается, что его обнародуют уже в понедельник, 2 июня.
Среди прочего, в обзоре отмечается, что Великобритания сталкивается с «новой эрой угроз», поскольку дроны, искусственный интеллект и другие технологии изменяют характер войны более фундаментально, чем когда-либо в истории.
Кроме России, в документе также упоминают Китай — в этом контексте страну называют «сложным вызовом».
Также в анализе поднимается вопрос о численности британской армии.
Ранее издание The Telegraph сообщило, что Великобритания тайно готовится к военному нападению со стороны Российской Федерации. Чиновникам было поручено обновить планы действий по чрезвычайным ситуациям 20-летней давности. Отмечается, что министры опасаются, что Великобритания не только уступит России и ее союзникам в вооружении на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной внутри страны.
Так, в обновленном секретном «плане внутренней обороны» будет изложена стратегия на первые дни после удара по материковой части Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. Документ будет содержать указания о том, как управлять правительством в военное время и когда им следует искать убежище в бункере на Даунинг-стрит или за пределами Лондона.