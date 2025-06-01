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- Украина
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Россияне ударили "Искандером" по учебному подразделению ВСУ — детали
Сегодня, 1 июня, враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. В настоящее время осуществляется расследование.
Россия ударила по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ 12 погибших и более 60 раненых.
Об этом сообщил «Суспільне» спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.
«На момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях, кроме тех, кто, возможно, не успел до них добраться. Предварительно известно, что это был „Искандер“, но окончательные данные будут, когда место удара будет исследовано экспертами», — сказал он.
Напомним, армия РФ 1 июня ударила ракетой по расположению одного из учебных подразделений ВСУ. По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.
Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава создана комиссия и назначено служебное расследование.