ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
474
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили "Искандером" по учебному подразделению ВСУ — детали

Сегодня, 1 июня, враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. В настоящее время осуществляется расследование.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россия нанесла ракетный удар по военному полигону

Россия нанесла ракетный удар по военному полигону

Россия ударила по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ 12 погибших и более 60 раненых.

Об этом сообщил «Суспільне» спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

«На момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях, кроме тех, кто, возможно, не успел до них добраться. Предварительно известно, что это был „Искандер“, но окончательные данные будут, когда место удара будет исследовано экспертами», — сказал он.

Напомним, армия РФ 1 июня ударила ракетой по расположению одного из учебных подразделений ВСУ. По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава создана комиссия и назначено служебное расследование.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie