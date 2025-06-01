Росія завдала ракетного удару по військовому полігону

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Росія вдарила по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. 12 загиблих і понад 60 поранених. Попередньо, окупанти вгатили «Іскандером».

Про це повідомив «Суспільному» речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

«На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто, можливо, не встиг до них дістатись. Попередньо відомо, що це був „Іскандер“, але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами», — сказав він.

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Нагадаємо, армія РФ 1 червня вдарила ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ, внаслідок чого є загиблі та поранені військовослужбовці. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Для з’ясування всіх обставин та причин втрат особового складу створено комісію та призначено службове розслідування.