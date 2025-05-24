В Одесі зросла кількість жертв російської атаки: подробиці

Ракетна атака / © ТСН.ua

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Внаслідок вчорашнього удару російських балістичних ракет по Одесі, на жаль, загинув ще один чоловік. Кількість жертв збільшилася до 3 осіб.

Про це повідомив голова очільника Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Кількість жертв вчорашньої атаки росіян по Одесі збільшилася. На жаль, від отриманих поранень, у лікарні помер 41-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…», — йдеться в повідомленні.

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23 травня окупанти вдарили по портовій інфраструктурі двома балістичними ракетами.

Нагадаємо, 24 травня росіяни запустили 14 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN та 250 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів. Основним напрямком ворожої атаки був Київ.

За словами очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, під час масованої атаки по Україні 24 травня росіяни спрямували основний удар по Києву.