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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

У блискучій сукні з V-подібним вирізом від Elie Saab: зірка фільму "Форсаж" на галавечорі у Франції

46-річна американська акторка у чудовому настрої позувала перед фотографами.

Мішель Родрігес

Мішель Родрігес / © Getty Images

Мішель Родрігес відвідала благодійний галавечір amfAR Cinema Against AIDS, який традиційно відбувся у межах Каннського кінофестивалю в готелі Hotel du Cap-Eden-Roc у місті Антіб.

Мішель Родрігес / © Associated Press

Мішель Родрігес / © Associated Press

Для своєї появи акторка обрала блідо-рожеву сукню максі з сіткою приталеного силуету, розшиту срібними лелітками, від бренду Elie Saab. Вбрання мало американську пройму, V-подібний виріз і напівоголену спину.

Мішель Родрігес / © Getty Images

Мішель Родрігес / © Getty Images

Аутфіт Родрігес доповнила світлими босоніжками на високих платформах. Вона зробила укладання з локонами і легкий макіяж. Із прикрас Мішель обрала срібний браслет і каблучки.

Мішель Родрігес / © Associated Press

Мішель Родрігес / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
93
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