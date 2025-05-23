Яким має бути курс гривні: у МВФ дали відповідь

МВФ / © Associated Press

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Міжнародний валютний фонд вважає, що для фінансової стабільності України необхідно дотримуватись політики плаваючого курсу гривні. Такий режим передбачено чинною програмою співпраці з фондом.

Про це заявила директорка департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак.

«Україна наразі впроваджує режим інфляційного таргетування — саме це є основою програми з МВФ. Такий підхід передбачає також гнучкий валютний курс», — уточнила Козак.

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Таким чином вона відповіла на запитання, чи доцільно Україні розглядати перехід до фіксації гривні до євро в умовах геополітичної нестабільності та змін на валютному ринку США.

За її словами, українська влада наразі зосереджена на підтримці стабільності поточної монетарної політики.

Козак також нагадала, що наразі в Києві працює місія МВФ, яка проводить перемовини з урядом у межах чергового етапу програми.

Нагадаємо, що НБУ перейшов у режим «керованої гнучкості» курсу в жовтні 2023 року. До цього від початку війни курс долара до гривні був фіксованим. Головний фінансовий регулятор здійснює політику «керованої гнучкості» курсу.

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Раніше повідомлялося, що представники МВФ наполягатимуть на швидшій девальвації гривні, зниженні процентних ставок та підвищенні податків. Так, на їхню думку, країна зможе заповнити дефіцит у держбюджеті.