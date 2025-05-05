МВФ радить Україні підвищити податки для бюджету-2026 - ЗМІ

МВФ / © Associated Press

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Під час Spring Meetings-2025 у Вашингтоні Міжнародний валютний фонд порадив Україні шукати нові джерела доходів для бюджету-2026. Однією з ключових рекомендацій стало підвищення податків.

Про це розповіли джерела, які брали участь у зустрічах Forbes Ukraine.

Під час весняних зустрічей МВФ у Вашингтоні Україну представляли прем’єр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. За словами Марченка, у 2025 році підвищення податків не планується — обговорення стосувалося 2026-го.

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На весняних зустрічах МВФ у Вашингтоні делегація України на чолі з Шмигалем, Марченком і Пишним вела перемовини про наповнення бюджету на 2026 рік. Сергій Марченко повідомив, що у 2025 році додаткові ресурси можливі без підвищення податків. Однак, за інформацією видання, серед обговорених пропозицій були підвищення ПДВ, прогресивне оподаткування доходів і боротьба з тіньовими схемами.

Під час весняних зустрічей у Вашингтоні МВФ надав Україні рекомендації щодо бюджету 2026 року. Основний акцент — посилення надходжень за рахунок можливого перегляду ПДВ, впровадження прогресивної шкали ПДФО для осіб з високими доходами та навіть запровадження «податку на розкіш».

За словами міністра фінансів Марченка, 2025 рік може обійтися без підвищення податків, однак напрацювання вже тривають. Також, як повідомили джерела, розглядалася повна конфіскація заморожених російських активів. Найбільше ж уваги було приділено детінізації, оскільки МВФ занепокоєний зловживанням спрощеною системою оподаткування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МВФ змінив економічний прогноз.