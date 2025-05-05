МВФ рекомендует Украине повысить налоги для бюджета-2026 - СМИ

МВФ / © Associated Press

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В ходе Spring Meetings-2025 в Вашингтоне Международный валютный фонд посоветовал Украине искать новые источники доходов для бюджета-2026. Одной из ключевых рекомендаций стало повышение налогов.

Об этом рассказали источники, участвовавшие во встречах Forbes Ukraine.

Во время весенних встреч МВФ в Вашингтоне Украину представляли премьер Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. По словам Марченко, в 2025 году повышение налогов не планируется — обсуждение касалось в 2026 году.

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На весенних встречах МВФ в Вашингтоне делегация Украины во главе со Шмыгалем, Марченко и Пышным вела переговоры о наполнении бюджета на 2026 год. Сергей Марченко сообщил, что в 2025 году дополнительные ресурсы возможны без повышения налогов. Однако, по информации издания, среди оговоренных предложений были повышение НДС, прогрессивное обложение доходов и борьба с теневыми схемами.

Во время весенних встреч в Вашингтоне МВФ предоставил Украине рекомендации по бюджету 2026 года. Основной акцент — усиление поступлений за счет возможного пересмотра НДС, внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ для лиц с высокими доходами и даже введение «налога на роскошь».

По словам министра финансов Марченко, 2025 может обойтись без повышения налогов, однако наработки уже продолжаются. Также, как сообщили источники, рассматривалась полная конфискация замороженных российских активов. Больше всего внимания было уделено детенизации, поскольку МВФ обеспокоен злоупотреблением упрощенной системой налогообложения.

Напомним, ранее мы писали о том, что МВФ изменил экономический прогноз.