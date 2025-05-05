«Победобесие» в Вашингтоне: россияне устроили шествие с флагами Сталина

Российская акция в США / © ТСН

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Около сотни россиян провели пропагандистскую акцию «бессмертный полк» в столице Соединенных Штатов. Еще в доковидные времена подобные мероприятия собирали там незначительное количество участников, но 80 годовщину освобождения Европы от фашизма рашисты решили отпраздновать на широкую ногу - с тоталитарной символикой и песнями.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН в Соединенных штатах Ольги Кошеленко.

Советские флаги с портретами Сталина, георгиевские ленты, гвоздики и крестовины под портреты дедов вблизи Белого дома раздают централизованно. К 80-летию капитуляции фашистской Германии во Второй мировой посольства России во всем мире получили из Москвы разнарядку - праздновать с размахом. Хотя до этого 3 года полномасштабной войны по крайней мере в столице США агенты рашизма были в подполье.

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Небольшая украино-американская группа пришла привлечь внимание к действительно актуальным вопросам: "Россия убивает. Россия убивает. Россия убивает. Военные преступники. Военные преступники".

Одинокий либеральный россиянин попытался объяснить соотечественникам, в чем они не правы: "Нацистская Германия была агрессором. И сейчас путинская Россия агрессор".

Россияне сначала делают вид, что украинский протест их радует, призывают разговаривать на языке и присоединяться к ним. Но женщина в кокошнике побежала жаловаться на съемочную группу ТСН. Офицер полиции объяснил, что журналисты имеют право выполнять свою работу. Конечно, никаких журналистов с удостоверениями среди россиян не оказалось. Но полицейские просят участников украинского протеста отойти на безопасное расстояние. Россияне выстраиваются в колонну и «победобесие» начинается.

Российское шествие в США / © ТСН

Участникам победоносства не просто разрешили их собрание в Вашингтоне, а еще и перекрыли ряд улиц для того, чтобы они могли беспрепятственно добраться от площади Лафайет до мемориала Второй мировой. Украинский протест сопровождает марш «победобеседания» со своими лозунгами.

Добравшись до пункта назначения, россияне немного пели и потанцевали, но насладиться своей прогулкой в полной мере не смогли из-за громкоговорителей с украинской стороны.

«Не знать, россияне и не планировали речей, не смогли ли их устроить из-за звуковых помех. Решили завершить свое сборище коленопреклонством перед американским мемориалом», — говорит Ольга Кошеленко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: