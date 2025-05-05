Россияне отменили парад в Севастополе: что испугало оккупантов

Су-30. / © Associated Press

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В аннексированном РФ Севастополе, где расположена главная военно-морская база страны-агрессора, отменили парад ко Дню победы. Произошло это после уничтожения российского Су-30 вблизи Новороссийска.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Отмечается, что заявление об отмене парада "по соображениям безопасности" было обнародовано росСМИ со ссылкой на так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

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"Это решение было принято после удара украинского морского беспилотника, который 2 мая уничтожил российский истребитель Су-30 вблизи Новороссийска", — пишут авторы статьи.

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о том, что Украина не может гарантировать безопасность иностранным чиновникам, которые прибудут на парад в Москву.

Уничтожение Су-30 в Черном море

2 мая украинский дрон Magura в Черном море уничтожил российский истребитель Су-30. Удар произошел вблизи Новороссийска, где российские силы прячут остатки своего Черноморского флота. Пилотам удалось катапультироваться, а их спасли гражданские моряки.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что были сбиты два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker. По его словам, это удалось с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенных с беспилотных катеров Magura-7.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил последствия для врага после потери Су-30. По его словам, этот истребитель использовал для обстрела Украины ракеты X-59/69.

Дата публикации 13:00, 05.05.25 Количество просмотров 4 Москву отрубили от интернета из-за парада! РФ колотится из-за дронов и не только...