Почему Путин впервые заговорил о преемнике: мнение эксперта

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что постоянно думает о преемнике и, возможно, будет избрано несколько претендентов, а затем начнется нечто похожее на кастинг.

Политолог Вадим Денисенко объяснил, что могло стать катализатором такого заявления и реально ли диктатор мог задуматься о преемнике.

«Прежде всего, мы должны исходить из того, что в ближайшее время никакого преемника не будет. Во-вторых, Путин по-прежнему видит свою главную политическую роль исключительно как единственно возможного арбитра. В-третьих, такие заявления делаются по двум причинам — либо из-за неуверенности и паранойи, либо это «трюк» Сталина или Мао для того, чтобы окружение начало просить его остаться и никуда не уходить. А параллельно он проверит на вшивость окружение», — отметил политолог.

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По его словам, российское общество давно «беременное» идеей преемника. Наши социологические исследования показали, что у более половины населения есть страх, что Путин умрет и не назначит преемника, а треть считает, что преемник есть, но им пока его не покажут, потому что «еще рано».

«Конечно, мнение народа Путину мало интересно в этом вопросе. Главная причина заявления о преемнике, судя по всему, связана исключительно с элитными играми», — считает эксперт.

В то же время Вадим Денисенко отмечает, «пока никакого транзита власти нет и Путин не собирается искать реального преемника».

Напомним, Путин дал понять, что у него есть список кандидатов, которые могли бы заменить его в Кремле. В разное время преемниками Путина называли действующего премьер-министра РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрия Патрушева, заместителей руководителя администрации президента Сергея Кириенко и Дмитрия Козака, мэра Москвы Сергея Собянина, секретаря Госсовета Алексея Дюмина.