ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
2 хв

Чому Путін вперше заговорив про наступника: думка експерта

Диктатор думає про того, хто буде його наступником. Він натякнув, що в нього є список кандидатів і припустив, що наступник має користуватись довірою народу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін заявив, що постійно думає про наступника і, можливо, буде обрано кілька претендентів, а потім почнеться щось схоже на кастинг.

Політолог Вадим Денисенко пояснив, що могло стати каталізатором такої заяви та чи реально диктатор міг задуматися про наступника.

«Перш за все, ми маємо виходити з того, що найближчим часом ніякого наступника не буде. По-друге, Путін, як і раніше, бачить свою головну політичну роль, виключно, як єдино можливого арбітра. По-третє, такі заяви робляться з двох причин — або через невпевненість і параною, або це «трюк» Сталіна чи Мао для того, щоб оточення почало просити його залишитися і нікуди не йти. А паралельно, він перевірить на вошивість оточення», — зазначив політолог.

З його слів, російське суспільство давно «вагітне» ідеєю наступника. Наші соціологічні дослідження показали, що більше ніж половини населення є страх, що Путін помре і не призначить наступника, а третина вважає, що наступник є, але їм поки його не покажуть, бо «ще зарано».

«Звичайно, думка народу Путіну мало цікава в цьому питанні. Головна причина заяви про наступника, судячи з усього, повʼязана виключно з елітними іграми», — вважає експерт.

Водночас Вадим Денисенко наголошує, «поки що ніякого транзиту влади немає і Путін не збирається шукати реального наступника».

Нагадаємо, Путін дав зрозуміти, що має список кандидатів, які могли б замінити його в Кремлі. У різний час наступниками Путіна називали чинного прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, віцепрем’єра Дмитра Патрушева, заступників керівника адміністрації президента Сергія Кирієнка та Дмитра Козака, мера Москви Сергія Собяніна, секретаря Держради Олексія Дюміна.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
272
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie