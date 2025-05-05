Чому Путін вперше заговорив про наступника: думка експерта

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що постійно думає про наступника і, можливо, буде обрано кілька претендентів, а потім почнеться щось схоже на кастинг.

Політолог Вадим Денисенко пояснив, що могло стати каталізатором такої заяви та чи реально диктатор міг задуматися про наступника.

«Перш за все, ми маємо виходити з того, що найближчим часом ніякого наступника не буде. По-друге, Путін, як і раніше, бачить свою головну політичну роль, виключно, як єдино можливого арбітра. По-третє, такі заяви робляться з двох причин — або через невпевненість і параною, або це «трюк» Сталіна чи Мао для того, щоб оточення почало просити його залишитися і нікуди не йти. А паралельно, він перевірить на вошивість оточення», — зазначив політолог.

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З його слів, російське суспільство давно «вагітне» ідеєю наступника. Наші соціологічні дослідження показали, що більше ніж половини населення є страх, що Путін помре і не призначить наступника, а третина вважає, що наступник є, але їм поки його не покажуть, бо «ще зарано».

«Звичайно, думка народу Путіну мало цікава в цьому питанні. Головна причина заяви про наступника, судячи з усього, повʼязана виключно з елітними іграми», — вважає експерт.

Водночас Вадим Денисенко наголошує, «поки що ніякого транзиту влади немає і Путін не збирається шукати реального наступника».

Нагадаємо, Путін дав зрозуміти, що має список кандидатів, які могли б замінити його в Кремлі. У різний час наступниками Путіна називали чинного прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, віцепрем’єра Дмитра Патрушева, заступників керівника адміністрації президента Сергія Кирієнка та Дмитра Козака, мера Москви Сергія Собяніна, секретаря Держради Олексія Дюміна.