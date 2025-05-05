На що вказують останні заяви Путіна про Україну: оцінка ISW

Володимир Путін / © Associated Press

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Заяви президента РФ Володимира Путіна вказують на те, що Росія хоче досягти своїх першочергових цілей повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться, зокрема, про територіальні поступки, відмову від членства у НАТО та встановлення проросійського уряду.

Про це пише ISW.

Росії потрібна капітуляція України

Кремлівський журналіст Павло Зарубін 4 травня опублікував документальний фільм про Путіна на російському державному телеканалі “Росія 1”, у якому Путін заявив, що:

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Росія має достатньо людських ресурсів та матеріалів, щоб довести війну в Україні до її “логічного завершення з результатом, який потрібен Росії”;

примирення Росії з українською частиною російського народу є “неминучим”.

Диктатор неодноразово стверджував, що український народ є просто підмножиною росіян, а не окремою нацією, щоб виправдати вторгнення Росії в Україну та окупацію української території та народу. Російські державні ЗМІ зокрема наголошували на тому, що Путін раніше робив хибне твердження про те, що росіяни та українці – це один народ.

“Заяви Путіна свідчать про те, що Росія продовжує оцінювати свою здатність досягти своїх початкових цілей повномасштабного вторгнення в Україну, які включають демілітаризацію України, встановлення проросійського уряду в Україні, примушення України до відмови від її прагнень вступити до НАТО та інших блоків безпеки, а також примушення України до масштабних територіальних поступок Росії, включаючи частини України, які Росія наразі не окупує. Ці вимоги рівносильні повній капітуляції України”, — написали аналітики.

Росія, ймовірно, продовжуватиме зусилля для досягнення цих цілей військовими та дипломатичними засобами, пише ISW. На це вказує і той факт, що російські чиновники продовжуватимуть спроби використати здобутки на полі бою для зміцнення своєї переговорної позиції.

Раніше йшлося про те, що Путін і російська верхівка намагаються підготувати російське населення до більш тривалої війни в Україні і потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом.