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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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593
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Чи здадуть США Україну Путіну: дипломат оцінив ймовірність

Американську зброю Україна може продовжувати отримувати, щоправда, ймовірно, її переважно доведеться купувати.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Переважна більшість так званих «трампістів» у Республіканській партії США виступають проти будь-якої закордонної допомоги, зокрема й Україні. Однак в адміністрації Дональда Трампа немає людей, які можуть «здати» Україну Путіну.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін на Youtube-каналі LIGAnet.

«Я думаю, що американці [Україну] Путіну не здадуть. В адміністрації там складні дискусії всередині. В адміністрації є люди, які розуміють, що Україна — це актив», — зауважив український дипломат.

При цьому Павло Клімкін відзначив, що у середовищі так званих «трампістів», на жаль, склалася думка, що «Україна поділяється на справжню „українську“ Україну, і якусь таку, яка не зовсім справжня, і, скоріше, російська».

Як приклад дипломат навів висловлювання самого ж Дональда Трампа про Крим, де говорять російською і люди хочуть жити в РФ.

«Це відчуття в адміністрації є, і його переробити насправді доволі важко. Але, з іншого боку, я не бачу там людей, в цій адміністрації, які прямо кажуть, що Україну можна здати Росії, навіть в якихось непублічних дискусіях», — наголосив Павло Клімкін.

За його словами, навіть американську зброю Україна може продовжувати отримувати, щоправда, ймовірно, її переважно доведеться купувати.

Нагадаємо, видання Financial Times припустило, що завершити війну в Україні може запропонована США мирна угода, в якій не буде визнання анексії Криму та інших окупованих Росією територій.

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