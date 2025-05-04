"Це треба було зробити ще вчора!": Україна готує тотальний спротив

В Україні розгортається масштабний проєкт з підготовки цивільних громадян до національного опору / © ТСН

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В Україні розгортається масштабний проєкт з підготовки цивільних громадян до національного спротиву. Ключовим елементом цієї ініціативи стане створення по всій країні мережі спеціалізованих центрів. Що це за проєкт? Які знання та навички отримають громадяни? І головне — що про це говорять ті, хто щодня дивиться смерті в обличчя, наші військові?

Далі — в ексклюзиві TSN.ua.

Ключовим елементом цієї ініціативи стане створення по всій країні мережі спеціалізованих центрів. Що це за проєкт? Які знання та навички отримають громадяни? І головне — що про це говорять ті, хто щодня дивиться смерті в обличчя, наші військові? Дивіться у нашому випуску. З вами новини ТСНюей, я Аліна Туришин. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки, ну а ми ереходимо до головного.

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В Україні з’являть центри нацспротиву: що відомо?

В Україні розгорнеться мережа центрів підготовки цивільного населення до протистояння агресору. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Навчальні програми в цих осередках будуть ґрунтуватися на уніфікованих стандартах, розьроблених Командуванням Сил ТРО Збройних Сил України, що має забезпечити системний та ефективний підхід до підготовки цивільного населення до захисту держави.

Зазначається, що головною метою цієї загальнонаціональної ініціативи є всебічна підготовка громадян до активної участі в національному спротиві, зміцнення патріотичного духу та надання базових теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для ефективного захисту суверенітету та територіальної цілісності країни.

Заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Євген Мойсюк, підкреслив стратегічне значення створення розгалуженої мережі Центрів національного спротиву для зміцнення обороноздатності України. Він зазначив, що це рішення суттєво підвищить рівень національної стійкості та забезпечить готовність кожного свідомого громадянина долучитися до загальної безпеки держави.

Планується, що такі центри будуть створені в кожній області України та в столиці, місті Києві, у форматі комунальних установ або підприємств. Ініціатива щодо їхнього заснування належатиме очільникам обласних або міських державних адміністрацій (військових адміністрацій), а остаточне рішення прийматимуть відповідні обласні ради.

Фінансове забезпечення діяльності центрів здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також з інших джерел, що не суперечать чинному законодавству. Матеріально-технічна база включатиме необхідне навчальне обладнання, різноманітні макети та навчальні зразки озброєння, сучасс ні засоби зв’язку, спеціалізовані тренажери та інше. Ключову роль в якості інструкторів відіграватимуть, насамперед, ветерани Збройних Сил України, які матимуть відповідну сертифікацію та бойовий досвід. За потреби до проведення навчань можуть залучатися також чинні військовослужбовці Сил територіальної оборони та Сил спеціальних операцій. Навчальні програми будуть розроблятися на основі типових програм Командування Сил ТрО з обов’язковим урахуванням специфіки кожного окремого регіону.

Підготовка населення має сати масовою по всій державі, а для цього потрібна основа. Про це наголосила засновниця Київського обласного центру підготовки населення до нацспротиву, офіцер Третього Армійського корпусу Анастасія Римар у коментарі виданню Фокус. На її думку, критично важливим є створення подібних центрів у кожному регіоні України. Римар зазначила про значне запізнення з такими рішеннями, щонайменше на десять років, але наголосила на необхідності негайних дій. Вона вважає, що центри підготовки до національного спротиву надають базові знання та навички, якими в сучасних умовах має володіти кожен громадянин. Римар підкреслила величезну протяжність лінії бойового зіткнення та загрозу ракетних ударів і атак «Шахедів» по всій території країни. На її переконання, невміння надавати навіть першу домедичну допомогу є неприпустимим нехтуванням власною безпекою.

До прикладу, Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву, який розпочав свою діяльність у січні 2024, зарекомендував себе як лідер у цій сфері. За перший рік роботи центр провів навчання для понад трьох тисяч громадян за різноманітними програмами. Наразі центр пропонує кілька форматів підготовки, адаптованих до різних потреб і можливостей. Доступні базові курси тривалістю 100 годин, що охоплюють 17 напрямків, та скорочені 45-годинні курси з 8 ключових дисциплін, включаючи тактичну, вогневу, інженерну підготовку, тактичну медицину та основи керування безпілотними літальними апаратами. Крім того, центр регулярно організовує одноденні інтенсиви з тактичної, інженерної підготовки, тактичної медицини та БПЛА, а також окремі одноденні курси з конкретних дисциплін. Важливо, що всі навчальні програми є абсолютно безкоштовними для учасників.

Особливою гордістю Київського обласного центру національного спротиву є його висококваліфікований інструкторський склад, до якого входять досвідчені ветерани Третьої штурмової бригади та «Азов». Їхній бойовий досвід та професіоналізм забезпечують високий рівень підготовки слухачів. Наразі по Україні також триває кампанія з популяризації Нацспротиву.

Що кажуть військові?

Текст: Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, коментуючи появу таких центрів, наголосив на необхідності розгортання загальнонаціональної та масової підготовки цивільного населення в усіх куточках країни. Він підкреслив, що кожен громадянин має отримати безкоштовний доступ до актуальних знань та навичок на добровільній основі, розглядаючи це також як важливий фактор для зміцнення морального духу суспільства. Жорін згадав про успішний досвід створення одного з перших центрів підготовки за підтримки їхньої бригади на Київщині півтора роки тому, який, попри значний попит серед населення, став взірцем. Він висловив сподівання, що після ухвалення відповідної постанови інші регіони не матимуть підстав для зволікання зі створенням подібних осередків. Особливу увагу заступник командира приділив якості роботи новостворених центрів, наголошуючи на неприпустимості їх існування лише на папері. Він підкреслив важливість залучення до навчального процесу ветеранів з реальним бойовим досвідом та належного забезпечення таких структур з боку обласних адміністрацій, які повинні усвідомлювати їхню ключову роль у системі національної безпеки.

Крім того, Жорін акцентував на необхідності ідеологічної та практичної військової підготовки молоді, враховуючи значну увагу, яку цьому питанню приділяє противник.

Текст: Військовослужбовець Збройних сил України та офіцер Данило Яковлев в ексклюзивному коментарі ТСН.ua також прокоментував ідею створення центрів нацспротиву. Він вважає, що необхідно добре продумати стратегію нацспротиву.

На думку військового, починати створювати такі центри ніколи не пізно, але створювати в Україні, де 11 років триває війна, треба було раніше.

Стратегія нацспротиву має бути добре продумана

Офіцер Данило Яковлев переконаний у необхідності системного навчання основам національного спротиву в різних навчальних закладах України. Він наголошує, що залучення ветеранів російсько-української війни до цього процесу є надзвичайно важливим. Їхній безцінний бойовий досвід та практичні навички можуть стануть ключовим елементом у підготовці молоді та цивільного населення до можливих загроз.

Текст: Військовий наголосив, що вважає критично важливим навчити молодь базовим алгоритмам дій у випадку завалу будинку та навичкам надання першої домедичної допомоги.

Яковлев каже, що сутність національного спротиву полягає у всебічному набутті громадянами необхідних навичок. У випадку агресії, країна зможе покластися на цих підготовлених людей, які стануть активною силою опору, значно підвищуючи обороноздатність та стійкість суспільства.

Навчання всього суспільства військовій справі є важливим аспектом національної безпеки багатьох країн світу. До прикладу, у Швейцарії усі працездатні чоловіки зобов’язані проходити військову службу, яка включає базову підготовку та періодичні резервні збори протягом багатьох років. Володіння зброєю є поширеним явищем після проходження служби, що сприяє загальній обізнаності населення у військовій справі. Також у Швейцарії розвинена система цивільної оборони, яка навчає громадян діям у надзвичайних ситуаціях, включаючи наслідки військових дій. Іншим прикладом є Ізраїль, де як чоловіки, так і жінки зобов’язані проходити військову службу після досягнення 18 років. Значна частина населення перебуває у резерві та регулярно проходить збори, підтримуючи свої військові навички. Через геополітичне положення країни, питання безпеки та військової підготовки є частиною суспільної свідомості.

У Фінляндії також більшість чоловіків підлягають військовій службі, а жінки можуть служити на добровільній основі. Також там сильна резервна система. У Польщі також активно розвивається система територіальної оборони, до якої залучаються цивільні особи на добровільній основі. Вони проходять навчання з базової військової підготовки, тактики, надання першої допомоги тощо. Існують державні та громадські ініціативи з організації військових вишколів для цивільних, включаючи навчання поводженню зі зброєю, виживання та цивільну оборону.

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Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ підполковник Максим Жорін заявляв, що в Україні слід на державному рівні запровадити базову загальновійськову підготовку, яка буде обов’язковою для всіх громадян. Завдяки цьому вдасться досягти двох важливих цілей.

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