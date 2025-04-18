По всій Україні запрацюють центри підготовки до нацспротиву: рішення уряду

Військова підготовка / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У кожному регіоні України запрацюють центри підготовки громадян до національного спротиву. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, вимоги до їхньої діяльності.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Доручення про створення таких центрів підготовки дав президент України Володимир Зеленський час зустрічі з представниками громадянського суспільства.

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Керівників центрів підготовки громадян до спротиву призначатимуть обласні ради за поданням обласних військових адміністрацій. ОВА також будуть зобов’язані проводити контроль, моніторинг та оцінку діяльності керівників центрів та щоквартально звітувати про це Міністерству оборони.

Типову програму підготовки затверджуватимуть Сили територіальної оборони. А керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів. Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.

«Підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід’ємною складовою нашої обороноздатності та одним із чинників стримування ворога. Це також один із драйверів стійкості та згуртованості суспільства», — наголосила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Ухвалена урядом постанова була напрацьована за координації Верещук. У робочих сесіях брали участь представники Міноборони, Генерального штабу ЗСУ, Сил тероборони, ОВА, громадських і волонтерських організацій.

До слова, ще восени 2024 року командир третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що в Україні слід на державному рівні запровадити базову загальновійськову підготовку, яка буде обов’язковою для всіх громадян. Завдяки цьому вдасться досягти двох важливих цілей.