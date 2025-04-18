Україні загрожує нова російська атака: астрологиня назвала дату і місця

Президент Росії Володимир Путін і ракети / © ТСН.ua

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Росія може посилити удари по всій території України напередодні Великодня. Астрологиня Ангеліна Вакуліна розповіла, яких місць краще уникати, щоб не наражатися на небезпеку.

Про це повідомляє «Главред».

Вакуліна зазначила, не можна допускати масового скупчення людей.

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«Найближчими днями особливо вразливі місця з відкритим простором і масовим скупченням людей. Це стосується всієї України», — застерегла астрологиня.

Вона додала, що слід бути уважними, якщо перебуваєте або плануєте бути у таких локаціях: великі відкриті парковки, торгові центри, лікарні, церкви та монастирі, дитячі майданчики, ферми, зоопарки, парки та зони відпочинку.

Які міста може атакувати РФ?

Вакуліна також дала прогноз, яким українським містам загрожує небезпека російських ударів.

«Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород — найближчі дні вимагають максимальної усвідомленості та пильності. Обмежте перебування в місцях скупчення людей», — порадила астрологиня.

Водночас вона наголосила, що її попередження про небезпеку стосується всієї України.

«Зачепить там, де багато відкритих маршрутів і скупчень. Найкраще рішення зараз — обирати усамітнення, тишу, уникати масових заходів і метушні. Я не лякаю, я попереджаю. Нехай усе пройде повз. Нехай усе буде добре. Бережіть себе і близьких», — зазначила Вакуліна.

До слова, раніше відомий астролог Влад Росс заявив, що дата 5.05.2025 може стати вирішальною у війні Росії проти України.

Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.