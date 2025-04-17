ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
484
Час на прочитання
1 хв

"Є дані від спецслужб": Зеленський попередив про загрозу на Великдень

Зеленський попередив, що, за даними спецслужб, РФ може завдати потужного удару напередодні Великодня і після нього.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський попередив про можливі атаки РФ напередодні і після Великодня.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з енергетиками.

«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз — і напередодні Великодня, і після нього — можливі нові удари Росії», — повідомив президент.

Зеленський запевнив, що Україна й надалі буде захищати себе та свою енергетику.

«Але цей захист — не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області, — усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється», — підсумував він.

Раніше Литва назвала дату, коли РФ може вдарити по Україні з новою силою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie