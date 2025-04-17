"Є дані від спецслужб": Зеленський попередив про загрозу на Великдень

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Президент Володимир Зеленський попередив про можливі атаки РФ напередодні і після Великодня.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з енергетиками.

«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз — і напередодні Великодня, і після нього — можливі нові удари Росії», — повідомив президент.

Реклама

Зеленський запевнив, що Україна й надалі буде захищати себе та свою енергетику.

«Але цей захист — не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області, — усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється», — підсумував він.

Раніше Литва назвала дату, коли РФ може вдарити по Україні з новою силою.