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"Є дані від спецслужб": Зеленський попередив про загрозу на Великдень
Зеленський попередив, що, за даними спецслужб, РФ може завдати потужного удару напередодні Великодня і після нього.
Президент Володимир Зеленський попередив про можливі атаки РФ напередодні і після Великодня.
Про це глава держави сказав під час зустрічі з енергетиками.
«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз — і напередодні Великодня, і після нього — можливі нові удари Росії», — повідомив президент.
Зеленський запевнив, що Україна й надалі буде захищати себе та свою енергетику.
«Але цей захист — не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області, — усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється», — підсумував він.
Раніше Литва назвала дату, коли РФ може вдарити по Україні з новою силою.