«Есть данные от спецслужб»: Зеленский предупредил об угрозе на Пасху

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский предупредил о возможных атаках РФ в преддверии и после Пасхи.

Об этом глава государства сказал во время встречи с энергетиками.

«Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас и накануне Пасхи, и после нее возможны новые удары России», — сообщил президент.

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Зеленский заверил, что Украина и дальше будет защищать себя и свою энергетику.

«Но эта защита не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают. Все, кто добросовестно и качественно работает в каждой громаде, в каждой нашей области — всем мы благодарны за то, что Украина со светом, Украина восстанавливается», — подытожил он.

Ранее Литва назвала дату, когда РФ может ударить по Украине с новой силой.