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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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«Есть данные от спецслужб»: Зеленский предупредил об угрозе на Пасху

Зеленский предупредил, что, по данным спецслужб, РФ может нанести мощный удар накануне Пасхи и после нее.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский предупредил о возможных атаках РФ в преддверии и после Пасхи.

Об этом глава государства сказал во время встречи с энергетиками.

«Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас и накануне Пасхи, и после нее возможны новые удары России», — сообщил президент.

Зеленский заверил, что Украина и дальше будет защищать себя и свою энергетику.

«Но эта защита не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают. Все, кто добросовестно и качественно работает в каждой громаде, в каждой нашей области — всем мы благодарны за то, что Украина со светом, Украина восстанавливается», — подытожил он.

Ранее Литва назвала дату, когда РФ может ударить по Украине с новой силой.

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