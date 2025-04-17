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- Украина
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«Есть данные от спецслужб»: Зеленский предупредил об угрозе на Пасху
Зеленский предупредил, что, по данным спецслужб, РФ может нанести мощный удар накануне Пасхи и после нее.
Президент Владимир Зеленский предупредил о возможных атаках РФ в преддверии и после Пасхи.
Об этом глава государства сказал во время встречи с энергетиками.
«Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас и накануне Пасхи, и после нее возможны новые удары России», — сообщил президент.
Зеленский заверил, что Украина и дальше будет защищать себя и свою энергетику.
«Но эта защита не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают. Все, кто добросовестно и качественно работает в каждой громаде, в каждой нашей области — всем мы благодарны за то, что Украина со светом, Украина восстанавливается», — подытожил он.
Ранее Литва назвала дату, когда РФ может ударить по Украине с новой силой.