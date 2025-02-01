Які території Україна поверне останніми: мольфар шокував прогнозом про війну

За словами Макса Гордєєва, Луганська і Донецька область поки що енергетично не приєднуються до України.

Відомі українські мольфари, астрологи та тарологи зробили прогноз на 2025 рік, в якому пророкують повернення територій та перемогу. Розповіли вони й про майбутнє російського диктатора Путіна. Цей прогноз йому точно не сподобається. Всі деталі – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Повернення територій

Відомий мольфар Макс Гордєєв розповів, які території України повернуться під її контроль останніми. Про це провидець розповів у ефірі свого YouTube-каналу. Гордєєв відповів на запитання, чи повернеться Україна до кордонів 2022 року.

"Вже не говоримо про 1991 рік, вже ми говоримо про 2022. Ймовірність того, що повернеться до кордонів 2022 року – це набагато ймовірніше, ніж повернення 1991. Наразі", – сказав мольфар.

За його передбаченнями, Україна повертатиме свої території поступово.

"Луганська і Донецька область енергетично не приєднуються мені ні по картах, ні по відчуттю. На жаль, ці території повернуться останніми", – прогнозує Гордєєв.

Смерть Путіна та перемога України

Максим Гордєєв в інтерв'ю на каналі OBOZ.LIFE поділився своїм прогнозом щодо майбутнього російського диктатора Володимира Путіна. Він також висловився про майбутні зміни в Росії та Україні, які, на його думку, принесуть нову епоху.

Він зазначив, що за аналізом енергетики Путіна, він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Це підтверджується не лише зниженням його фізичної активності, але й зовнішніми змінами: опущене обличчя та постійне стискання рук, що свідчить про сильний біль. Тому Путін може померти до кінця 2025 року. За словами експерта, Путіну треба в реальності побачити перемогу України.

"Тобто це його буде найжахливіша карма, яка може існувати в світі. Просто побачити цю перемогу. Тому що він звик до того, що він завойовує, завойовує, і нічого за це йому, як то кажуть, енергетично не прилетить", – пояснив мольфар.

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Він додав, що на кінець 2025 року випав старший аркан Таро "Мир".

"Карта Миру – це закінчення. Тобто закінчення його життя вже дуже близько", – підкреслив Гордєєв.

Мольфар впевнений, що навіть найближчі союзники російського президента починають втрачати до нього довіру.

"Ситуація така, що союзники кидають його один за одним. Навіть Трамп, який раніше демонстрував певну підтримку, зараз не зацікавлений у співпраці з ним", – наголосив експерт.

А ось для України мольфар зробив радісні передбачення. Він порівняв цей рік із символічною змією, яка скидає стару шкіру.

"Все непотрібне зникне: як у владі, так і в житті кожного українця", – заявив він.

Також, на думку мольфара, 2025 рік стане для України роком оновлення. Цілком ймовірно, що війна може закінчитися також цього року, адже у розкладі випала карта "Туз Пентаклів". Вона є однією з найкращих карт, яка символізує фінансове підкріплення та завершення війни.

Своєю чергою ясновидець Андрій Дуйко, якого називають "українським Нострадамусом", передбачив, що 2025 року Україна може укласти мирний договір. Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

"Неважливо, як укладуть мирний договір. Але це станеться. Бо після того, як зупиниться конфлікт, у великої кількості людей [росіян – ред.], які слухали пропаганду, залишаться запитання до свого лідера. Запам'ятайте слово "новачок", ми його дуже довго чутимемо наступного року. Але про що йдеться, не можу говорити", – сказав Андрій Дуйко.

Екстрасенс вважає, що "головним акцентом" наступного року буде закінчення війни в Україні.

Гарна дата для України

Примітно, що переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, що 2025 року таки може закінчитись війна в Україні. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. Яна Пасинкова зазначила, що 6 червня 2025 року — це важлива і гарна дата для України.

"Зафіксуйте, будь ласка, дату – 6.06. Це гарна дата для нас з вами", – зауважила екстрасенска.

Вона також зазначила, що під час зустрічі Зеленського із західними лідерами "нам можуть розказати, як жити далі". Але в цих "порадах" інтереси України "будуть не на першому місці".

Переможний рік

Відомий астролог Влад Росс також вразив своїм прогнозом на 2025 рік. Він зазначив, що рік Зеленої Дерев’яної Змії стане переможним для України і є надзвичайно велика ймовірність того, що Путін не доживе до кінця цього року.

Найнебезпечніший період для Путіна, за словами тарологині Анни Атаманової, буде саме восени 2025 року.

Ба більше, про те, що на Україну чекає перемога говорить і нумерологічний прогноз на 2025 рік. Астролог Влад Росс підкреслив, що рік Зеленої Дерев’яної Змії розпочнеться 29 січня 2025 року і триватиме до 16 лютого 2026 року. А отже, віщування відомої провидиці Ванги щодо можливої перемоги України саме у 2025 році, за словами, Росса може бути не точним.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Про кордони 1991-го вже ніхто не говорить! Які території Україна поверне останніми?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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