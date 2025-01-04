Чи натисне Путін "червону кнопку": астрологиня відповіла

У прогнозі на січень є відповідні аспекти, які повертають нас до "ядерної істерії".

Таку думку висловила астрологиня Альбіна Пономаренко в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН.ua.

Пономаренко зазначила, що цей стан проєктується, коли "бункерний дід починає лякати весь світ ядерною війною".

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"Як я сказала, собака гавкає, але вона не кусає", – додала вона.

За словами астрологині Україну очікує напружений вплив на середину січня.

"На 26 січня тут напряму є небезпека для народу України. Біль, руйнації, вибухи, пожежі. Тобто можуть бути якісь запеклі бої", – зазначила Пономаренко.

Вона додала, що напружений кінець січня можна пов'язати з ядерним шантажем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, за інформацією мольфара, за аналізом енергетики Путіна, він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Це підтверджується не лише зниженням його фізичної активності, але й зовнішніми змінами: опущене обличчя та постійне стискання рук, що свідчить про сильний біль. Тому Путін може померти до кінця 2025 року.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "УКРАЇНА ГОТУЄ “СЮРПРИЗИ” ДЛЯ ВОРОГА! Астрологиня вразила прогнозом на 2025 рік!"

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