Це - прояв слабкості: Естонія засудила одне з рішень адміністрації Трампа

Прапор США. / © Associated Press

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Голова комісії парламенту Естонії у закордонних справах Марко Міхкельсон назвав відмову Сполучених Штатів Америки підписати заяву G7 щодо Сум проявом слабкості.

Про це повідомляє ERR.

Росія завдала смертоносного ракетного удару по Сумах у Вербну неділю, після чергового візиту до Росії спецпосланця американського президента Стівена Віткофф. Після атаки, яка забрала життя понад 30 осіб, Вашингтон повідомив країни G7, що не буде підписувати спільну заяву із засудженням російського ракетного удару. Мовляв, не може цього зробити, бо працює над збереженням простору для мирних переговорів із Кремлем.

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Голова комісії Рійгікогу вважає, що зараз дуже важливо зберегти тісний контакт із найближчими союзниками як у Європі, так і в США.

Коментуючи відмову Вашингтона підписувати спільну заяву, Міхкельсон зазначив, що Дональд Трамп намагається бути нейтральним, бажаючи схилити обидві сторони до перемовин, як він думає, і припинити війну. Втім, поки що переговори ні до чого не привели.

"Ми бачимо, що реальних передумов досягнення миру немає. Нейтральність перед геноцидом, перед атаками, які ми бачили минулими вихідними в Сумах, – настане час, коли адміністрація США зрозуміє, що ця позиція нікуди не веде. Це знак слабкості з боку США ", – заявив Міхкельсон.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки не підпишуть заяву «Великої сімки» про засудження російського удару по Сумах.

Нагадаємо, окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23 вдень 13 квітня, вбивши 35 людей і поранивши 117.

Дата публікації 13:43, 15.04.25 Кількість переглядів 841 Нагородження воїнів під атакою Іскандерів. Скандал у Сумах отримав продовження