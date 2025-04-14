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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок удару балістичною ракетою по прифронтовому місту збільшилася до 35.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Удар по Сумах

Удар по Сумах / © скриншот з відео

Внаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року зросла кількість загиблих.

Про це повідомила прокуратура Сумщини.

Станом на 16:30 4 квітня загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик і 17-річний юнак. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

За попередніми даними, росіяни вдарили по Сумах балістичною ракетою «Іскандер-М» осколково-фугасної дії.

Раніше поліція оприлюднила кадри наслідків.

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