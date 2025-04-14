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Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла
Кількість загиблих внаслідок удару балістичною ракетою по прифронтовому місту збільшилася до 35.
Внаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня 2025 року зросла кількість загиблих.
Про це повідомила прокуратура Сумщини.
Станом на 16:30 4 квітня загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик і 17-річний юнак. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.
Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
За попередніми даними, росіяни вдарили по Сумах балістичною ракетою «Іскандер-М» осколково-фугасної дії.
Раніше поліція оприлюднила кадри наслідків.