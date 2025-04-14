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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ракетный удар по Сумам: количество погибших возросло

Число погибших в результате удара баллистической ракетой по прифронтовому городу увеличилось до 35.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Удар по Сумам

Удар по Сумам / © скриншот с видео

В результате ракетной атаки по центру города Сумы 13 апреля 2025 года возросло число погибших.

Об этом сообщила прокуратура Сумщины.

По состоянию на 14 апреля 16:30 погибли 35 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний парень. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.

Искренние соболезнования родным и близким погибших.

По предварительным данным, россияне ударили по Сумам баллистической ракетой «Искандер-М» осколочно-фугасного действия

Ранее полиция обнародовала кадры последствий.

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