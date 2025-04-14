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Ракетный удар по Сумам: количество погибших возросло
Число погибших в результате удара баллистической ракетой по прифронтовому городу увеличилось до 35.
В результате ракетной атаки по центру города Сумы 13 апреля 2025 года возросло число погибших.
Об этом сообщила прокуратура Сумщины.
По состоянию на 14 апреля 16:30 погибли 35 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний парень. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.
Искренние соболезнования родным и близким погибших.
По предварительным данным, россияне ударили по Сумам баллистической ракетой «Искандер-М» осколочно-фугасного действия
Ранее полиция обнародовала кадры последствий.