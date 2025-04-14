ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1388
Час на прочитання
1 хв

У Путіна зробили цинічну заяву про удар по Сумах

Цинізм та кровожерливість ворога щоразу вражає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Путіна зробили цинічну заяву про удар РФ по Сумах, який забрав життя понад 30 людей. Там наголошують, що “били винятково по військових”.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Пєскова, “хід СВО не коментується”. Також він запропонував “орієнтуватися на дані російського оборонного відомства”.

“Я лише може повторити заяви нашого непрезидента та військових про те, що наші військові завдають ударів лише по військових та біля військових цілях”, — вчергове набрехав Пєсков.

Слідом за Пєсковим удар по Сумах прокоментували у Міноборони Росії.

“ЗС РФ у неділю завдали удару "Іскандерам" за місцем наради командного складу української оперативно-тактичної групи "Північний" у Сумах", — видали росіяни.

Внаслідок чого буцім-то “знищено понад 60 військовослужбовців ЗСУ”.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки росіян на Суми зранку неділі, 13 квітня, десятки людей загинули. Ще понад сто — зазнали поранень.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie