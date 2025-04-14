У Путіна зробили цинічну заяву про удар по Сумах

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Путіна зробили цинічну заяву про удар РФ по Сумах, який забрав життя понад 30 людей. Там наголошують, що “били винятково по військових”.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Пєскова, “хід СВО не коментується”. Також він запропонував “орієнтуватися на дані російського оборонного відомства”.

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“Я лише може повторити заяви нашого непрезидента та військових про те, що наші військові завдають ударів лише по військових та біля військових цілях”, — вчергове набрехав Пєсков.

Слідом за Пєсковим удар по Сумах прокоментували у Міноборони Росії.

“ЗС РФ у неділю завдали удару "Іскандерам" за місцем наради командного складу української оперативно-тактичної групи "Північний" у Сумах", — видали росіяни.

Внаслідок чого буцім-то “знищено понад 60 військовослужбовців ЗСУ”.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки росіян на Суми зранку неділі, 13 квітня, десятки людей загинули. Ще понад сто — зазнали поранень.