Сміття / © Pixabay

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За народними прикметами, виносити сміття ввечері не рекомендується. Мовляв, можна притягнути фінансові проблеми, посваритися з близьким, відлякати щастя та добробут.

Священник Олексій пояснив, чи можна виносити сміття та прибирати оселю ввечері.

«Треба виносити. Будинок не для того, щоб там лежала купа сміття. Забобои відкиньте — робіть порядок, прибирайте. І гріха в тому немає. Треба прибирати душу свою, оселю свою. Виносити сміття і прибирати будинок треба — чи то ранок, чи то вечір», — сказав священник.

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Раніше ми писали, чому не можна залишати ніж на столі вночі. Більше про це читайте у новині.