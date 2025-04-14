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Чи можна виносити сміття з дому ввечері — відповідь священника
Багато хто з нас чув від своїх мам, бабусь або прабабусь, що не можна виносити сміття ввечері.
За народними прикметами, виносити сміття ввечері не рекомендується. Мовляв, можна притягнути фінансові проблеми, посваритися з близьким, відлякати щастя та добробут.
Священник Олексій пояснив, чи можна виносити сміття та прибирати оселю ввечері.
«Треба виносити. Будинок не для того, щоб там лежала купа сміття. Забобои відкиньте — робіть порядок, прибирайте. І гріха в тому немає. Треба прибирати душу свою, оселю свою. Виносити сміття і прибирати будинок треба — чи то ранок, чи то вечір», — сказав священник.
Раніше ми писали, чому не можна залишати ніж на столі вночі. Більше про це читайте у новині.