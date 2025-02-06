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Цивільне населення готуватимуть до спротиву агресору - Верещук

Цивільне населення готуватимуть до спротиву агресору - Верещук

Посадовиця наголошує на важливості підготовки достатньої кількості інструкторів. / Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України/Facebook

Така система нацспротиву буде одним зі складників стримування потенційної агресії. 

Незалежно від того, скільки ще триватиме ця війна, уряд в Україні планує збудувати на майбутнє систему національного спротиву. 

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук у повідомленні у соцмережах 5 лютого 2025 року. 

"Йдеться про системну підготовку цивільного населення до спротиву агресору. Особливо це стосується областей, які межують з Росією, яка і після війни залишиться нашим ворожим сусідом", - йдеться у повідомленні. 

Така система нацспротиву буде однією зі складників архітектури стримування потенційної агресії, переконана посадовиця. 

"На сьогоднішній міжвідомчій нараді обговорювали проєкт постанови Уряду щодо створення мережі центрів підготовки громадян до національного спротиву", - зауважила вона. 

На її думку, лідерами процесу тут є Міноборони та ТРО ЗСУ. Основна робота - за обласними владами. Дуже важлива роль належить волонтерським організаціям. 

"Перший та найважливіший етап - підготовка достатньої кількості інструкторів. Тут, звісно, ми дивимось на ветеранів і волонтерів, як на джерело хороших кадрів", - резюмувала Верещук. 

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