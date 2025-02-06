Цивільне населення готуватимуть до спротиву агресору - Верещук

Така система нацспротиву буде одним зі складників стримування потенційної агресії.

Незалежно від того, скільки ще триватиме ця війна, уряд в Україні планує збудувати на майбутнє систему національного спротиву.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук у повідомленні у соцмережах 5 лютого 2025 року.

"Йдеться про системну підготовку цивільного населення до спротиву агресору. Особливо це стосується областей, які межують з Росією, яка і після війни залишиться нашим ворожим сусідом", - йдеться у повідомленні.

Така система нацспротиву буде однією зі складників архітектури стримування потенційної агресії, переконана посадовиця.

"На сьогоднішній міжвідомчій нараді обговорювали проєкт постанови Уряду щодо створення мережі центрів підготовки громадян до національного спротиву", - зауважила вона.

На її думку, лідерами процесу тут є Міноборони та ТРО ЗСУ. Основна робота - за обласними владами. Дуже важлива роль належить волонтерським організаціям.

"Перший та найважливіший етап - підготовка достатньої кількості інструкторів. Тут, звісно, ми дивимось на ветеранів і волонтерів, як на джерело хороших кадрів", - резюмувала Верещук.

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