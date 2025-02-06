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В Україні "почервоніла" низка регіонів: що трапилось

В Україні "почервоніла" низка регіонів: що трапилось

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Росіяни знову використовують ударні безпілотники для атаки.

У ніч проти 6 лютого 2025 року росіяни знову застосували ударні безпілотники "Шахеди" для атаки на українські міста та села. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Зокрема, згідно з оновлення інформації щодо руху ворожих БпЛА:

  • БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на  заході Кіровоградщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на північному заході Миколаївщини, курс - південний;
  • БпЛА на межі Полтавщини і Черкащини, курс - південний;
  • БпЛА на сході та заході Черкащини, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південний.

"Вінницька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку!", - йдеться у повідомленні. 

Також моніторингові канали повідомляють про вибухи в Каневі та Умані за попередньою інформацією. 

Нагадаємо, що раніше російський безпілотник ударив по Харкову: що відомо

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