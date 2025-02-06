В Україні "почервоніла" низка регіонів: що трапилось

Росіяни знову використовують ударні безпілотники для атаки.

У ніч проти 6 лютого 2025 року росіяни знову застосували ударні безпілотники "Шахеди" для атаки на українські міста та села.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, згідно з оновлення інформації щодо руху ворожих БпЛА:

БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на заході Кіровоградщини, курс - південно-західний;

БпЛА на північному заході Миколаївщини, курс - південний;

БпЛА на межі Полтавщини і Черкащини, курс - південний;

БпЛА на сході та заході Черкащини, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;

БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південний.

"Вінницька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку!", - йдеться у повідомленні.

Також моніторингові канали повідомляють про вибухи в Каневі та Умані за попередньою інформацією.

Нагадаємо, що раніше російський безпілотник ударив по Харкову: що відомо.

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