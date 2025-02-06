В Украине "покраснел" ряд регионов: что случилось

Россияне снова используют ударные беспилотники для атаки.
В ночь на 6 февраля 2025 года россияне снова применили ударные беспилотники "Шахеды" для атаки на украинские города и села.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
В частности, согласно обновлению информации о движении враждебных БПЛА:
- БПЛА в Сумской области, курс — западный/юго-западный;
- БпЛА на западе Кировоградщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на северо-западе Николаевщины, курс – южный;
- БпЛА на границе Полтавщины и Черкасщины, курс – южный;
- БпЛА на востоке и западе Черкасской области, курс — южный/юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный.
"Винницкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!", — говорится в сообщении.
Также мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Каневе и Умани по предварительным данным.
Напомним, что ранее российский беспилотник ударил по Харькову: что известно.
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