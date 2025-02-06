В Украине "покраснел" ряд регионов: что случилось

Россияне снова используют ударные беспилотники для атаки.

В ночь на 6 февраля 2025 года россияне снова применили ударные беспилотники "Шахеды" для атаки на украинские города и села.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности, согласно обновлению информации о движении враждебных БПЛА:

БПЛА в Сумской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА на западе Кировоградщины, курс – юго-западный;

БпЛА на северо-западе Николаевщины, курс – южный;

БпЛА на границе Полтавщины и Черкасщины, курс – южный;

БпЛА на востоке и западе Черкасской области, курс — южный/юго-западный;

БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный;

БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный.

"Винницкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!", — говорится в сообщении.

Также мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Каневе и Умани по предварительным данным.

Напомним, что ранее российский беспилотник ударил по Харькову: что известно.

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