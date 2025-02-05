Российский беспилотник ударил по Харькову: что известно

Вечером 5 февраля российская террористическая армия нанесла удар беспилотникам по городу Харькову.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его информации, враг атаковал Киевский район города.

"Удар пришелся по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи транспортной инфраструктуры. Есть возгорание торговых павильонов. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", - говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили о взрывах в городе.

Напомним, в ночь на 2 февраля в Харькове вспыхнул пожар площадью около 2000 кв. м после попадания российского ударного беспилотника.

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