Больная мама и необработанное поле: истории вернувшихся из СЗЧ пограничников

Военные рассказали, что заставило их пойти в СЗЧ и почему решили вернуться в армию.

Украинские пограничники, которые воевали на фронте, а затем отправились в СЗЧ, поделились собственными примерами возвращения на службу.

Об этом передает Госпогранслужба.

Пограничник бригады "Помста" Максим по псевдо "Суета" по собственному желанию вернулся на службу после 9 месяцев СЗЧ. В марте прошлого года он участвовал в боях на Сватовском направлении, был оператором антидронового ружья. Уже через месяц у него заболела мать, также повлияли постоянные переезды и семилетняя служба – Максим ушел в СЗЧ.

"Уйти в СЗЧ заставило морально-психологическое состояние: переезды за переездом, как-то не выдержал. Я на службе от 2018 года. У меня мама заболела. Как-то не выдержал и уехал из Пункта постоянной дислокации", – говорит военный.

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Однако после решения семейных проблем боец вернулся на службу.

Похожа история и у Александра, который, придя добровольно на службу, имея двоих несовершеннолетних детей и жену с инвалидностью. Мужчина оставил воинскую часть, чтобы помочь семье.

"Я сам был попросился (на фронт – Ред.). Пошел в "военкомат", попросил, чтобы пойти добровольцем. Раз попросил – не взяли, второй – не взяли, за третьим разом уже взяли. Это было в 2023 году… У меня семейные обстоятельства. Женщина инвалид второй группы, двое несовершеннолетних детей. Там огород большой очень, надо было кому-то возделывать. А некому было", – рассказывает Александр.

Напомним, что СЗЧшники, согласно закону, имеют возможность восстановиться на службе до 1 марта 2025 года и избежать уголовной ответственности. Эта возможность доступна для тех военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинскую часть до 29 ноября 2024 года. Тем, кто не воспользуется законом, грозит заключение на срок от 5 до 10 лет.

В ОП призвали поторопиться, потому что продления срока добровольного возвращения из СЗЧ не будет.

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