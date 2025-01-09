Рада продлила срок добровольного возвращения из СЗЧ

Срок возможности добровольного возвращения после первого СЗЧ продлили до 1 марта.
Верховная Рада поддержала продление срока добровольного возвращения на службу для военных, самовольно покинувших часть до 1 марта 2025 года.
Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.
"Верховная Рада поддержала продление срока для добровольного возвращения из СЗЧ. До 01 марта 2025 года ", – написала Верещук.
Ранее военные имели возможность вернуться на службу после первого СЗЧ без уголовной ответственности до 1 января 2025 года.
Напомним, что более 7 тысяч военнослужащих добровольно вернулись в ряды после самовольного оставления части.
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