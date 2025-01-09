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Рада продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ

Рада продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ

Самовільне залишення частини. Колаж ТСН.ua

Термін можливості добровільного повернення після першого СЗЧ продовжили до 1 березня.

Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу для військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ. До 01 березня 2025 року", - написала Верещук.

Раніше військові мали можливість повернутися на службу після першого СЗЧ без кримінальної відповідальності до 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, що понад 7 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися до лав після самовільного залишення частини.

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