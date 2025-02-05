Російський безпілотник ударив по Харкову: що відомо

Ворог атакував Київський район міста.
Увечері 5 лютого російська терористична армія завдала удару безпілотником по місту Харкову.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його інформацією, ворог атакував Київський район міста.
"Удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомили про вибухи в місті.
Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого у Харкові спалахнула пожежа площею близько 2000 кв. м після влучання російського ударного безпілотника.
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