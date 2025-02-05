Російський безпілотник ударив по Харкову: що відомо

Увечері 5 лютого російська терористична армія завдала удару безпілотником по місту Харкову.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його інформацією, ворог атакував Київський район міста.

"Удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили про вибухи в місті.

Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого у Харкові спалахнула пожежа площею близько 2000 кв. м після влучання російського ударного безпілотника.

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