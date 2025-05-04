Путін розповів про свого наступника: хто може керувати Росією

Президент Рф Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що «постійно» думає про те, хто буде його наступником.

Про це він сказав у розмові з кремлівським пропагандистом Павлом Зарубіним для документального фільму «Росія. Кремль. Путін. 25 років», який присвячений 25-річному перебуванню Володимира Путіна біля керма російської держави.

Володимир Путін у цій розмові дав зрозуміти, що має список кандидатів, які могли б очолити Росію після його відходу із посади. На запитання, чи оцінює він потенціал кожного з них, Путін відповів: «Так, так і є».

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При цьому глава держави-агресорки підкреслив, що його наступник має користуватися «довірою народу», інакше, за його словами, такий президент не матиме «шансів зробити щось по-серйозному».

«Має з’явитися людина — а краще кілька, щоб у людей вибір був, — який зміг би досягти цієї довіри з боку громадян країни», — цинічно заявив президент країни, в якій повністю придушено політичну опозицію.

Володимир Путін не назвав жодного прізвища зі списку потенційних кандидатів у наступники.

У різний час наступниками Путіна називали чинного прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, віцепрем’єра Дмитра Патрушева, заступників керівника адміністрації президента Сергія Кирієнка та Дмитра Козака, мера Москви Сергія Собяніна, секретаря Держради Олексія Дюміна.

Сам Путін став наступником 68-річного президента РФ Бориса Єльцина, який, оголосивши про відставку 31 грудня 1999 року, передав йому свої повноваження. Перед цим Путін обіймав ключові посади в силових структурах та уряді, зокрема був директором ФСБ та прем’єр-міністром.

У згаданому пропаганистському фільмі господар Кремля заявив, що ніколи не мав сумнівів, навіщо він став главою держави та не відчував жалю з цього приводу.

Зараз Володимиру Путіну 72 роки. 2024 року він балотувався на 5-й термін і прогнозовано переміг на так званих «виборах», не маючи жодного серйозного конкурента.

Нагадаємо, раніше у цьому пропагандистському фільмі Путін заявив, що Росія 2014 року не була готова до повномасштабного вторгнення в Україну.