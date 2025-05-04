Путин рассказал о своем преемнике: кто может управлять Россией

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин заявил, что «постоянно» думает о том, кто будет его преемником.

Об этом он сказал в разговоре с кремлевским пропагандистом Павлом Зарубиным для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», посвященного 25-летнему пребыванию Владимира Путина у руля российского государства.

Владимир Путин в этом разговоре дал понять, что у него есть список кандидатов, которые могли бы возглавить Россию после его ухода с поста. На вопрос, оценивает ли он потенциал каждого из них, Путин ответил: «Да, так и есть».

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При этом глава государства-агрессора подчеркнул, что его преемник должен пользоваться «доверием народа», иначе, по его словам, у такого президента нет «шансов сделать что-то по-серьезному».

«Должен появиться человек — а лучше несколько, чтобы у людей выбор был, — который смог бы достичь этого доверия со стороны граждан страны», — цинично заявил президент страны, в которой полностью подавлена политическая оппозиция.

Владимир Путин не назвал ни одной фамилии из списка потенциальных кандидатов в преемники.

В разное время преемниками Путина называли действующего премьер-министра РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрия Патрушева, заместителей руководителя администрации президента Сергея Кириенко и Дмитрия Козака, мэра Москвы Сергея Собянина, секретаря Госсовета Алексея Дюмина.

Сам Путин стал преемником 68-летнего президента РФ Бориса Ельцина, который, объявив об отставке 31 декабря 1999, передал ему свои полномочия. Перед этим Путин занимал ключевые посты в силовых структурах и правительстве, в частности, был директором ФСБ и премьер-министром.

В упомянутом пропаганистском фильме хозяин Кремля заявил, что никогда не сомневался, зачем он стал главой государства и не испытывал сожаления по этому поводу.

Сейчас Владимиру Путину 72 года. В 2024 году он баллотировался на 5-й срок и прогнозированно победил на так называемых «выборах», не имея ни одного серьезного конкурента.

Напомним, ранее в этом пропагандистском фильме Путин заявил, что Россия в 2014 году не была готова к полномасштабному вторжению в Украину.