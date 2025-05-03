Польша начала военную операцию: что известно

Флаг Польши. / © Pixabay

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Польша приступила к новой военной операции, которая должна усилить безопасность и контроль над воздушным пространством в Балтийском регионе, учитывая провокации со стороны России.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РАР.

По его словам, в ответ на инциденты с участием российских самолетов в Балтийском регионе польские Вооруженные силы приступили к новой операции. В ее пределах были развернуты дополнительные самолеты и вертолеты для патрулирования польского воздушного пространства на севере.

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"Это ответ на угрозы, с которыми мы имеем дело, в частности, инциденты, касающиеся нас или наших союзников - стран Северной и Балтийской Европы", - сказал глава Минобороны Польши.

По неофициальной информации PAP известно, что операция предусматривает, среди прочего, перевод дополнительных военных вертолетов из других регионов в базы в регионе Балтийского моря и границы с российской Калининградской областью.

В настоящее время военно-воздушные силы стран НАТО принимают участие в постоянной миссии Baltic Air Policing, в рамках которой поочередно предоставляют авиацию для защиты воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, не имеющие собственных военно-воздушных сил.

Как сообщалось, несколько дней назад вертолет РФ нарушил воздушные границы страны. Польские военные заметили, что характер инцидента свидетельствует, что россияне «испытывают готовность» систем противовоздушной обороны Польши.

Между тем, заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что в стране начнут раздавать гражданам инструкции, как действовать во время войны. По словам чиновника, Польша будет опираться на опыт Швеции и Финляндии, поскольку в стране есть дефицит информации о действиях в условиях опасности.

Дата публикации 19:15, 24.04.25 Количество просмотров 70 Все огородили и никого не пускают! Старт эксгумации, из-за которой ссорятся Польша и Украина