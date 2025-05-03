Польща розпочала військову операцію: що відомо

Прапор Польщі. / © Pixabay

Реклама

Польща розпочала нову військову операцію, яка має посилити безпеку й контроль над повітряним простором у Балтійському регіоні, з огляду на провокації з боку Росії.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РАР.

З його слів, у відповідь на інциденти за участю російських літаків у Балтійському регіоні польські Збройні сили розпочали нову операцію. В її межах були розгорнуті додаткові літаки та вертольоти для патрулювання польського повітряного простору на півночі.

Реклама

"Це відповідь на загрози, з якими ми маємо справу, зокрема інциденти, що стосуються нас або наших союзників – країн Північної та Балтійської Європи", – сказав глава Міноборони Польщі.

З неофіційної інформації PAP відомо, що операція передбачає, серед іншого, переведення додаткових військових вертольотів з інших регіонів до баз у регіоні Балтійського моря та кордону з російською Калінінградською областю.

Наразі військово-повітряні сили країн НАТО беруть участь у постійній місії Baltic Air Policing, в межах якої по черзі надають авіацію для захисту повітряного простору Литви, Латвії та Естонії, які не мають власних військово-повітряних сил.

Як повідомлялося, кілька днів тому гелікоптер РФ порушив повітряні кордони країни. Польські військові зауважили, що характер інциденту свідчить, що росіяни «випробовують готовність"систем протиповітряної оборони Польщі.

Тим часом заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що в країні почнуть роздавати громадянам інструкції, як діяти під час війни. За словами чиновника, Польща буде спиратися на досвід Швеції та Фінляндії, оскільки в країні є дефіцит інформації про дії в умовах небезпеки.

Дата публікації 19:15, 24.04.25 Кількість переглядів 72 Усе обгородили і нікого не пускають! Старт ексгумації, через яку сваряться Польща та Україна