Прибуття миротворців до України: Зеленський сказав, коли це станеться

Військові НАТО.

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Коаліція охочих працює над прибуттям військового контингенту до України. Втім, відбудеться це лише в момент закінчення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

“Просто свої війська направити до України для того, щоб їх втягнули у військові дії ніхто ризикувати не буде. Або, якщо не ніхто, то більшість. Є гарячі голови серед наших партнерів, вони готові. Ми дуже підтримуємо це”, - наголосив глава держави.

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З його слів, також відбувалися зустрічі щодо коаліції охочих. Однак, наголошує Зеленський, “всі хочуть ceasefire, а вже потім продовжувати активні дипломатичні дії в будь-якому випадку”.

“Але якщо немає ceasefire, то про що говорити?”, - додав президент.

Нагадаємо, очільниці зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що в Євросоюзі досі немає спільної думки щодо миротворчої місії в Україні. Мовляв, у різних держав-членів різні думки, і обговорення все ще тривають.

Втім, New York Post з посиланням на власні джерела повідомило деталі про можливі миротворчі сили. Вони нібито складатимуться з представників Росії, України та третьої країни, яка не є членом НАТО. США можуть долучитися до процесу фінансово, а не військово.

Тим часом Велика Британія заявила про нову загрозу від РФ для миротворців в Україні. Москва може провокувати зіткнення, а потім домагатися розгляду справ про права людини в лондонських судах.

Дата публікації 19:44, 30.04.25 Кількість переглядів 58 Ще одна країна готова відправити миротворців до України!