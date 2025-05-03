На Дніпропетровщині вибухнув FPV-дрон: є поранені

Швидка допомога / © Pixabay

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У Дніпропетровській області діти знайшли й принесли додому частину від FPV-дрону. Один із дорослих взяв її в руки, після чого стався вибух.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

«57-річного потерпілого доправили до лікарні. Як і 22-річну жінку, яка також отримала поранення», — йдеться у повідомленні.

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Місцева влада закликає громадян до обачності та наголосила на важливості інформування дітей щодо правил безпеки.

«Вкотре наголошую, будьте обачні самі, поясніть правила безпеки дітям. Не чіпайте підозрілі предмети», — йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, раніше оператор БПЛА пояснював у чому різниця між дронами Mavic і FPV.