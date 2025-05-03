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- Происшествия
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На Дніпропетровщині вибухнув FPV-дрон: є поранені
Діти знайшли небезпечний пристрій і принесли його додому.
У Дніпропетровській області діти знайшли й принесли додому частину від FPV-дрону. Один із дорослих взяв її в руки, після чого стався вибух.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
«57-річного потерпілого доправили до лікарні. Як і 22-річну жінку, яка також отримала поранення», — йдеться у повідомленні.
Місцева влада закликає громадян до обачності та наголосила на важливості інформування дітей щодо правил безпеки.
«Вкотре наголошую, будьте обачні самі, поясніть правила безпеки дітям. Не чіпайте підозрілі предмети», — йдеться в офіційному повідомленні.
Нагадаємо, раніше оператор БПЛА пояснював у чому різниця між дронами Mavic і FPV.