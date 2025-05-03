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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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В Україні різко здешевшав популярний овоч

Ціни на тепличні помідори в Україні впали на 18%.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Помідори

Помідори / © Pixabay

В Україні спостерігається зниження цін на тепличні помідори, що пов'язано з активізацією вибірок в тепличних господарствах по всій країні і низьким попитом. Крім того, стабільне постачання томатів із зовнішнього ринку також впливає на зниження вартості.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Ціни на тепличні помідори в Україні впали на 18%: сьогодні їх можна придбати за 70-100 грн/кг, що значно дешевше, ніж на початку минулого тижня

На сьогоднішній день місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу помідори не дорожче 70-100 грн/кг ($1,68-2,40/кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Вартість знижується через збільшення пропозиції тепличних помідорів в Україні та стабільні постачання з інших країн, що впливає на загальну цінову ситуацію на ринку.

В Україні цього тижня стрімко знизились ціни на тепличні огірки через збільшення пропозиції та низький попит на ринку.

 

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