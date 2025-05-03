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Зеленський очікує, що Рада ратифікує угоду про копалини без проблем
У Ради не має бути проблем з ратифікацією угоди про надра, але є партії, які не голосуватимуть, вважає президент України.
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує укладену з США угоду, а якщо хтось з народних депутатів за неї не голосуватиме, це буде їх проблемою.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами.
«Сьогодні зранку представник депутатського корпусу запитував мене, що я вважаю. Я вважаю, що це питання сьогодні дуже важливе. Все, що можна було зробити по угоді, вважаю, зроблено урядовцями і юристами обох країн дуже професійно. Якщо хтось з парламентарів не буде голосувати, я вважаю, що це буде проблемою виключно цих людей, які не хочуть це підтримувати. Але я маю надію, що угоду буде ратифіковано», — сказав Зеленський.
Нагадаємо, Україна і США 30 квітня підписали угоду про економічне партнерство та створення Інвестиційного фонду відбудови.
Зі слів міністерки економіки України Юлії Свириденко, документ, серед іншого передбачає, що повна власність і контроль залишаються за Україною, фонд створюється 50/50, жодних боргових зобов’язань України перед США, угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюз, а фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій.
Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація президента Дональда Трампа налаштована на мирний процес, зосереджений на вільній, суверенній і процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі.