Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Поклади рідкісноземельних мінералів в Україні розташовані надто близько до лінії фронту, тому Сполучені Штати за угодою про копалини спершу розвиватимуть видобуток нафти та газу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопосадовців Міністерства фінансів США.

Американські чиновники відмовилися повідомити, скільки часу може знадобитися для видобутку рідкісноземельних мінералів, які президент Трамп рекламував як центральну частину угоди про надра. Поклади деяких з цих корисних копалин розташовані поблизу лінії фронту в Україні.

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Чиновники заявили, що нафтогазові проєкти в Україні, ймовірно, будуть першими, оскільки їх буде легше реалізувати.

Для початку роботи потрібно вирішити низку бюрократичних проблем: угоду має ратифікувати український парламент, а також повинен бути створений Фонд, до якого інвестуватимуть як США, так і Україна, і який мав би отримати вигоду від економічного відновлення України.

Тільки тоді Україна зможе почати залучати інвесторів до своїх багатств природних ресурсів та корисних копалин.

Американські чиновники визнали, що бізнес може вагатися інвестувати в Україну. Будь-яка компанія, яка працює в Україні, стикається із загрозою щоденних російських бомбардувань безпілотниками та балістичними ракетами, що спрямовані проти українських міст.

Але вигода може бути значною, якщо буде підписано мирну угоду. Україна містить 20 з 50 видів сировини, які вважаються критично важливими, зокрема титан, літій та уран.

Нагадаємо, видання The New York Times вказало на перепони, які потрібно подолати, перш ніж США зможуть отримати можливі вигоди від угоди про корисні копалини.