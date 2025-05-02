Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Коли США почали свою дипломатичну місію, вони сподівалися, що зрештою Україна та Росія підпишуть певні домовленості.

Про це розповів Фокусу виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов.

Він звернув увагу на важливу деталь у контексті дипломатичної позиції США щодо війни в Україні. Він пояснив, що Трамп спочатку виступав за повне припинення вогню — без будь-яких умов, щоб розпочати переговори. Однак Москва цю пропозицію відхилила. Ба більше, вона проігнорувала навіть частковий варіант перемир’я — припинення вогню щонайменше на 30 днів. Експерт підкреслив, що це ключовий момент, який показує — Росія не зацікавлена в мирі та блокує будь-які зусилля Трампа врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

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Політолог наголосив, що США не можуть просто так вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні. Головна причина — позиція Європи. За словами експерта, Вашингтон змушений зважати на європейських партнерів, адже ігнорувати їхню думку апріорі неможливо. Це означає, що навіть за бажання дистанціюватися США залишатимуться залученими до процесу.

«Для США важливо підписати нові торговельні угоди з Євросоюзом і визначити принципи стримування Китаю. Без Європи Штати приречені на достатньо серйозні проблеми в торговельній війні з КНР, оскільки Пекін шукатиме шляхи взаємодії з європейцями. У Європи ж є свій інтерес — це гарантії безпеки і, зокрема, мирний процес для України. Тому я не вірю в те, що Сполучені Штати просто так вийдуть з процесу мирного врегулювання. Але вони вже зараз закликають Київ і Москву надавати свої пропозиції. І це також важливий момент, оскільки він свідчить про відсутність у Дональда Трампа чіткого бачення, що, як і коли робити задля встановлення миру», — сказав він.

На думку політолога, Сполучені Штати не можуть самостійно вийти з мирного процесу без урахування інтересів Європи.

Леонов підкреслив, що ідея з 500% митами — невипадкова, вона з’явилася після сигналів від економістів США щодо загроз продовження торгівлі з Росією. У цьому контексті, каже експерт, важливо, щоб Україна працювала над детальними, зрозумілими пропозиціями для США, адже саме такі документи здатні викликати реальний інтерес і підтримку у Вашингтоні.

«Поки що риторика офіційного Вашингтона свідчить про розчарування в мирному процесі та усвідомлення того, що Путін для них не такий уже і друг, і взагалі він не готовий до будь-яких компромісів. Про це, до речі, наочно свідчать останні заяви Лаврова, які демонструють, що РФ продовжує вимагати капітуляції України, відкидаючи натомість усілякі пропозиції Трампа. Тому виник певний глухий кут, і США необхідно переходити до наступних етапів тиску безпосередньо на Росію, з одного боку, і збільшення допомоги Україні — з іншого», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп готує новий план для закінчення війни в Україні.