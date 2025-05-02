Трамп может изменить тактику по отношению к России - эксперт

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Когда США начали свою дипломатическую миссию, они надеялись, что в результате Украина и Россия подпишут договоренности.

Об этом рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов Фокусу.

Он обратил внимание на важную деталь в контексте дипломатической позиции США по поводу войны в Украине. Он пояснил, что Трамп сначала выступал за полное прекращение огня без всяких условий, чтобы начать переговоры. Однако Москва это предложение отклонила. Более того, она проигнорировала даже частичный вариант перемирия — прекращение огня минимум на 30 дней. Эксперт подчеркнул, что это ключевой момент, который показывает, что Россия не заинтересована в мире и блокирует какие-либо усилия Трампа урегулировать конфликт дипломатическим путем.

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Политолог подчеркнул, что США не могут просто так выйти из переговорного процесса по войне в Украине. По словам эксперта, Вашингтон вынужден считаться с европейскими партнерами, ведь игнорировать их мнение априори невозможно.

Для США важно подписать новые торговые соглашения с Евросоюзом и определить принципы сдерживания Китая. Без Европы Штаты обречены на достаточно серьезные проблемы в торговой войне с КНР, поскольку Пекин будет искать пути взаимодействия с европейцами. У Европы есть свой интерес — это гарантии безопасности и, в частности, мирный процесс для Украины. Поэтому я не верю в то, что США просто так выйдут из процесса мирного урегулирования. Но они уже сейчас призывают Киев и Москву давать свои предложения. И это тоже важный момент, поскольку это свидетельствует об отсутствии у Дональда Трампа четкого видения, что, как и когда делать для установления мира», — сказал он.

По мнению политолога, Соединенные Штаты не могут самостоятельно выйти из мирного процесса без учета интересов Европы.

Леонов подчеркнул, что идея с 500% пошлинами не случайна, она появилась после сигналов от экономистов США относительно угроз продолжения торговли с Россией. В этом контексте, говорит эксперт, важно, чтобы Украина работала над подробными, понятными предложениями США, ведь именно такие документы способны вызвать реальный интерес и поддержку в Вашингтоне.

«Пока риторика официального Вашингтона свидетельствует о разочаровании в мирном процессе и осознании того, что Путин для них не такой уж друг, и вообще он не готов к каким-либо компромиссам. определенный тупик, и США необходимо переходить к следующим этапам давления непосредственно на Россию, с одной стороны, и увеличение помощи Украине, с другой», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп готовит новый план по завершению войны в Украине.