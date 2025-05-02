Соглашение о недрах: какие ископаемые США будут добывать первыми — WSJ

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Залежи редкоземельных минералов в Украине расположены слишком близко к линии фронта, поэтому Соединенные Штаты по соглашению об ископаемых будут сначала развивать добычу нефти и газа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Министерства финансов США.

Американские чиновники отказались сообщить, сколько времени может потребоваться для добычи редкоземельных минералов, которые президент Трамп рекламировал как центральную часть соглашения о недрах. Залежи некоторых из этих полезных ископаемых находятся вблизи линии фронта в Украине.

Реклама

Чиновники заявили, что нефтегазовые проекты в Украине, по всей вероятности, будут первыми, поскольку их будет легче реализовать.

Для начала работы нужно решить ряд бюрократических проблем: соглашение должен ратифицировать украинский парламент, а также должен быть создан Фонд, в который будут инвестировать как США, так и Украина, и который должен извлечь выгоду от экономического восстановления Украины.

Только тогда Украина сможет начать привлекать инвесторов к своим богатствам природных ресурсов и полезных ископаемых.

Американские чиновники признали, что бизнес может опасаться инвестировать в Украину. Любая работающая в Украине компания сталкивается с угрозой ежедневных российских бомбардировок беспилотниками и баллистическими ракетами, направленными на украинские города.

Но выгода может быть значительной, если будет подписано мирное соглашение. Украина содержит 20 из 50 видов сырья, которые считаются критически важными, включая титан, литий и уран.

Напомним, издание The New York Times отметило преграды, которые нужно преодолеть, прежде чем США смогут получить возможные выгоды от соглашения о полезных ископаемых.