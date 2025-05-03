В Україні стрімко здешевшав салатний овоч

Огірки здешевшали / © Pixabay

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В Україні цього тижня спостерігається стрімке зниження цін на тепличні огірки. Це пов’язане з сезонним збільшенням пропозиції овочів на ринку та невисокими темпами їх реалізації.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Експерти пояснили, що оптові компанії та роздрібні мережі закуповують огірок виключно для поточного продажу, враховуючи досить невеликий термін реалізації даної продукції.

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Так, станом на 1 травня, українські тепличні комбінати продавали огірки 40-70 грн/кг ($0,96-1,69/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій. Це в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

За даними аналітиків, виробники змушені знижувати відпускні ціни на огірки через стриманий попит на цю продукцію. Виробники пояснили, що встановлення теплої погоди в Україні помітно прискорило дозрівання овочів у місцевих тепличних комбінатах. Також тиск на ринок посилився через збільшення пропозиції огірків із плівкових теплиць.

Варто зазначити, що наразі тепличні огірки в Україні в середньому коштують на 29% дешевше, ніж на початку травня 2024 року.

Нагадаємо, у травні українців очікують нові ціни на продукти. Експерти прогнозують здешевшання м’яса та овочів.