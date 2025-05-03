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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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В Украине стремительно подешевел салатный овощ

В начале мая на украинских рынках подешевел тепличный огурец.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Огурцы подешевели

Огурцы подешевели / © Pixabay

В Украине на этой неделе наблюдается стремительное снижение цен на тепличные огурцы. Это связано с сезонным увеличением предложения овощей на рынке и низкими темпами их реализации.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Эксперты объяснили, что оптовые компании и розничные сети закупают огурец исключительно для текущих продаж, учитывая достаточно небольшой срок реализации данной продукции.

По состоянию на 1 мая, украинские тепличные комбинаты продавали огурцы 40-70 грн/кг ($0,96-1,69/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партий. Это в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

По данным аналитиков, производители вынуждены снижать отпускные цены на огурцы из-за сдержанного спроса на эту продукцию.

Производители объяснили, что теплая погода в Украине заметно ускорила созревание овощей в местных тепличных комбинатах. Также давление на рынок усилилось из-за увеличения предложения огурцов из пленочных теплиц.

Стоит отметить, что тепличные огурцы в Украине в среднем стоят на 29% дешевле, чем в начале мая 2024 года.

Напомним, в мае украинцев ожидают новые цены на продукты. Эксперты прогнозируют удешевление мяса и овощей.

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Дата публикации
Количество просмотров
67
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